„Kopftuch wird von Regierung als Waffe benutzt!“

In dieser Folge vom „Wie gibt’s das?!“-Podcast„ schaut sich Annie Müller Martínez genauer an, was derzeit im Iran los ist. Zu Gast ist diesmal die iranische Künstlerin und Aktivistin Negin Rezaie: Auch sie wurde im Iran von der so genannten “Sittenpolizei„ verfolgt, festgenommen und geschlagen. 2015 ist sie schließlich aus dem Iran nach Österreich geflohen und hat in den letzten Wochen mehrere Solidaritätskundgebungen für die Frauen im Iran in Wien organisiert.