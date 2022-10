Gemeinde verkauft beliebte Straße um 6400 Euro

Der Verkauf einer Straße lässt in Laakirchen die Wogen hochgehen. Konkret geht es um einen Güterweg in der Ortschaft Kranabeth, den die Gemeinde um einen Quadratmeterpreis von 8,7 Euro und damit um insgesamt 6400 Euro abgab. Gekauft hat das öffentliche Gut der einzige Hausbesitzer entlang des Weges, der seit vielen Jahren eine beliebte Abkürzung von der Ortschaft In der Roith ins Ortszentrum ist. Nun scheint das Aus für die Route aber besiegelt zu sein.