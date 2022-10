Volleyball: Aich/Dob in CL-Quali ausgeschieden

Die Volleyballer des SK Zadruga Aich/Dob haben den Aufstieg in die dritte und letzte Runde der Champions-League-Qualifikation verpasst! Der österreichische Vizemeister aus Kärnten musste sich am Donnerstag im Zweitrunden-Rückspiel auswärts dem finnischen Meister Levoranta Sastamala mit 1:3 (-16,23,-17,-23) geschlagen geben und schied nach dem 3:2-Heimsieg aus. Aich/Dob wechselt in den CEV-Cup, in dem es gegen Calcit Kamnik geht.