WM-Auftaktniederlage von Österreichs Mixed-Team

Österreichs Judo-Mixed-Team hat am Donnerstag bei den Weltmeisterschaften in Taschkent in der Vorrunde gegen das Gastgeberteam von Usbekistan verloren. Nach sechs regulären Kämpfen war es 3:3 gestanden, im Entscheidungskampf musste sich Maria Höllwart (+70) der Usbekin Iriskhon Kurbanbajewa knapp geschlagen geben. Das ÖJV-Team kassierte damit eine 3:4-Vorrunden-Niederlage und schied vorzeitig aus. Das erhoffte Duell mit Olympia-Bronze-Team von Israel kam daher nicht zustande.