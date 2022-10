Michaela Polleres bei WM auf Platz sieben

Michaela Polleres hat bei der Judo-WM in Taschkent in der Klasse bis 70 kg den siebenten Platz belegt. Die Olympiazweite und WM-Dritte des Vorjahres setzte sich nach einem Freilos gegen die Polin Katarzyna Sobierajska und die Deutsche Sarah Mäkelburg durch, ehe sie sich im Kampf um den Poolsieg und Halbfinaleinzug der Japanerin Saki Niizoe mit Ippon geschlagen geben musste. In der Trostrunde unterlag sie der Niederländerin Sanne Van Dijke nach Disqualifikation.