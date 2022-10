Borchashvili holt bei WM in Taschkent Bronze

Olympia-Bronzemedaillengewinner Shamil Borchashvili hat sich auch bei einer Judo-Weltmeisterschaft das erste Edelmetall geholt. Der 27-jährige Oberösterreicher gewann am Sonntag in Taschkent in der Klasse bis 81 kg Bronze. Er besiegte im Kampf um Rang drei Ex-Weltmeister Saed Mollaei aus dem Iran und stellte im Head-to-Head mit diesem auf 2:2. Bei den Olympischen Spielen in Tokio und der WM 2021 in Budapest gewann Mollaei, beim Masters 2021 in Doha siegte Borchashvili.