Irans Justizchef ordnet harte Strafen an

„Ich habe unsere Richter angewiesen, keine unnötige Sympathie für die Hauptakteure dieser Unruhen zu zeigen und harte Strafen gegen sie zu verhängen“, zitierte die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur ISNA den obersten Richter Gholamhossein Mohseni Ejei am Donnerstag. Weniger schuldige Personen sollen von dem harten Vorgehen ausgenommen werden. Die Grenze könnte niedrig angesetzt sein. So nahm die iranische Polizei bereits Menschen fest, die zur Teilnahme an den Protesten aufgerufen hatten.