„Großartiges Wochenende“: Grünes Licht für Sölden

Die Skisaison kann beginnen! Denn bei der heutigen Schneekontrolle am Rettenbachferner in Sölden wurde im Beisein von Markus Mayr (FIS-Renndirektor Damen), Janez Hladnik (FIS-Renndirektor Herren), Mario Reiter (ÖSV), Streckenchef Isidor Grüner und Rennleiter Rainer Gstrein grünes Licht für das Weltcup-Opening am 22. und 23. Oktober in Sölden gegeben.