Wetter: Warmfront beschert uns bis zu 24 Grad

Eine Warmfront sorgt am Samstag über dem Ostalpenraum für viele dichte Wolken. Vor allem nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten muss bis weit in den Nachmittag hinein mit Regen gerechnet werden. Chancen auf Sonnenschein sind allgemein gering, etwas höher nur im Süden sowie nachmittags von Vorarlberg bis Salzburg. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht am Alpenostrand sowie im Wiener Becken teils mäßig. Sieben bis 14 Grad hat es in der Früh. Bis zum Nachmittag wird eine Erwärmung auf 13 bis 21 Grad prognostiziert, am wärmsten ist es im Westen.