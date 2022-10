Mann geriet mit Hand in Kreissäge

Der 58-jährige Landwirt war am Mittwochvormittag mit Holzschnittarbeiten beschäftigt. Ein Holzstück verklemmte sich dabei, der Tennengauer gereit mit seiner rechten Hand in das Kreissägeblatt, erlitt dabei schwere Schnittverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Mann per Notfallhubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.