Topfen-Mohn-Knödel: Ganz einfach selbst gemacht!

Auch für die Kleinsten ein Genuss

Was sie durch das Mamasein auch weiß: Sogar Kinder haben irgendwann genug von ihrer Lieblingsspeise. Genau aus diesem Grund sind Knödel auch ein richtiges Universalrezept. Die kleinen Genusskugeln kann man neben den klassischen Varianten, wie Erdbeer- oder Marillenknödel, auch mit Mohn füllen. Für die „Krone“-Leser hat die 36-Jährige auch noch einen Tipp parat: „Einfach die fertig gefüllten Knödel einfrieren und an stressigen Tagen mit weniger Zeit kochen und so in Nullkommanix ein Mittagessen auf den Tisch zaubern.“