Quarantäne: 319 Asylwerber dürfen nicht aus Heim

Die Zustände im Flüchtlingsquartier in Bergheim waren in den vergangenen Wochen immer wieder Gesprächsthema. Vor allem eines stieß den Bergheimern sauer auf: die Überbelegung. Die Plätze teilt das Innenministerium zu, der Bürgermeister kann nichts dagegen tun, dass viel mehr Asylwerber im Heim wohnen, als eigentlich ausgemacht. Das führte zu vielen Beschwerden seitens der Bergheimer. So sollten eigentlich maximal 250 Personen in Bergheim wohnen, aktuell sind es allerdings 450.