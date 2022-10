Bergheims Ortschef: „Furchtbar für Bevölkerung“

Es wäre angebracht gewesen, das Heim sofort zu sperren, bis die Ergebnisse der Abstriche da sind. Die Bewohner sind in der Zeit viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen – auch mit dem Bus, mit dem viele unserer Kinder in die Schule fahren. Gleichzeitig hat die Gesundheitsbehörde aber gesagt, dass sie zurzeit keine Leute aus dem Heim in andere Quartiere verlegen können, um die Gefährdung nicht in ein anderes Heim zu tragen. Das ist furchtbar für die Bevölkerung und erweckt den Eindruck, dass die Bergheimer nicht geschützt werden müssen.