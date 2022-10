„Maschinerie läuft“ in Tobaj

„Wir haben uns die obere Tabellenhälfte als Ziel gesetzt. Das kommt auch für uns ein wenig überraschend“, weiß Lukas Spirk, Stürmer beim ASV Tobaj. Der letzte Saison der alles überragende Mann in der Meistersaison war - und mit 56 (!) Treffern am Ende auch der beste rot-goldene Torschütze. Auch heuer scheint es so weiter zu gehen. Denn noch ungeschlagen pflügt man sich durch die neue Liga, beim letzten Duell schoss man Oberdorf mit 5:0 vom Platz. Dreifach-Torschütze? Natürlich, „Spirki“. „Wir sind super drauf, können machen, was wir wollen, es rennt einfach!“ Nach kleinen Startschwierigkeiten - mit zwei Punkten aus zwei Spielen - kam Tobaj richtig in Fahrt. „Die Maschinerie läuft momentan auf Hochtouren, das genießen wir“, sagte der Knipser. Der mit seiner aktuellen Torausbeute von 15 Treffern nur bedingt zufrieden ist - kaum zu glauben. „Da waren einige Chancen dabei, die hätte ich vergangene Saison noch blind verwandelt.“