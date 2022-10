Sanierung von Powerline-Spezialist Devolo beendet

CEO skizziert künftige Wachstumspläne

Devolo-Chef Heiko Harbers blickt nun optimistisch in die Zukunft: „Die klare Botschaft lautet: Devolo ist auf Kurs! Mit unserem Investment hat Devolo eine hervorragende strategische Perspektive - national wie international. Unsere Wachstumspläne werden in den nächsten Jahren Investitionen in Produkte, Technologie und Marke erfordern. Mit der nun gefundenen Lösung ist die Liquidität gesichert und Devolo kann an den neuen Wachstumszielen mit voller Konzentration arbeiten.“