Salzburgs Kampf um die Wasserflächen

Luka Mladenovic krallte sich Anfang September bei der Junioren-WM in Lima (Peru) den gesamten Medaillensatz. Seit knapp drei Wochen ist der Schwimmer wieder im Training, legt im Universitäts- und Landessportzentrum Rif wie Luca Karl oder auch Anastasia Tichy und Co. seine Bahnen zurück. Die Olympiahoffnung hat aber kaum olympische Bedingungen in Salzburg zur Verfügung. Nur zwei Hallenbahnen im gesamten Bundesland weisen eine Länge von 50 Meter. Die olympische Hallen-Norm erfordert zehn derartige Bahnen – unter einem Dach.