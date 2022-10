Stromzufuhr zu dänischer Ostsee-Insel gekappt

Bornholm ist lediglich ein paar Kilometer von den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 entfernt, die vor rund zwei Wochen in die Schlagzeilen gerieten, weil sie an insgesamt vier Stellen - zwei in dänischen und zwei in schwedischen Gewässern - beschädigt worden waren und aus den Lecks tagelang ununterbrochen große Mengen Gas austrat. Etliche Staaten gehen von Sabotage aus. Seismologische Institute in Skandinavien hatten eine Stärke von 2,3 und 2,1 gemessen, was den Organisationen zufolge „vermutlich einer Sprengladung von mehreren 100 Kilogramm“ entspreche.