Peter Wright hat wieder den Thron erklommen

Peter Wright ist zurück an der Spitze der Darts-Weltrangliste. Das geht aus dem Ranking hervor, das der Weltverband PDC am Montag nach dem World Grand Prix veröffentlichte. Der 52-jährige Schotte hat demnach 1,262 Mio. Pfund (1,44 Mio. Euro) in den vergangenen zwei Jahren eingespielt und liegt damit deutlich vor dem Waliser Gerwyn Price, der bei 1,186 Mio. Pfund (1,36) steht. Bis zum World Grand Prix hatte Price die Rangliste angeführt.