Geschafft! | Kraft verliehen

Kraft verliehen. Nein, es war - um seine eigenen Worte zu verwenden, nicht „arschknapp“. Und auch mit Alexander Van der Bellens Warnung, seine Wiederwahl sei „keine gmahde Wiesn“, hatte der Titelverteidiger nicht recht. Selbst sein saft- und kraftarmer Wahlkampf konnte den Wiedereinzug Alexander Van der Bellens in die Hofburg nicht verhindern. Genauso wenig wie das kunterbunte Sextett an Herausforderern, ein Sammelsurium an teils hochgradig skurrilen Typen. An Kandidaten, die jene Wähler hinter sich vereinigen, die größtenteils ohnehin nie für einen Van der Bellen stimmen würden. So schleppt sich der Mann, der alle Politiker-Beliebtheits- und Vertrauensrankings in den letzten Jahren haushoch anführte, mit 56 Prozent wieder in die Hofburg - um nicht einmal drei Prozent mehr als bei der 2. Stichwahl 2016. Zum Vergleich: Thomas Klestil hatte bei seiner Wiederwahl 63, Heinz Fischer gar fast 80 Prozent erreicht. „Der halbe Präsident“ titelte die „Krone“ 2016, weil Alexander Van der Bellen wenig mehr als die Hälfte der Österreicher überzeugt hatte. Er gelobte, ein Präsident für alle Österreicher zu werden, auch jene zu überzeugen, die ihm ihre Stimme nicht gegeben hatten. Das hat er wohl mit bestem Wissen und Gewissen versucht. Gelungen ist es dennoch kaum - viel mehr als die Hälfte hat er bis gestern nicht überzeugt. Möge er durch die Wiederwahl die Kraft verliehen bekommen, in der zweiten Amtsperiode wirklich Präsident, wenn schon nicht aller, so doch der meisten Österreicher zu werden!