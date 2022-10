Innsbruck Tourismus kämpft gegen Individualverkehr

Ab sofort wird an den Maßnahmen gebastelt

Gar 94% der Gäste reisen mit dem Auto an. Bei den Ausflügen holen die Öffis mit einem 61-prozentigen Pkw-Anteil zwar auf, doch eines ist allen Projektbeteiligten klar: Das muss besser werden! „Wir starten in Bälde mit der Entwicklung der Maßnahmen“, beschreibt Hütter den nächsten Schritt. Eine Fülle von Daten als Grundlage stünde nun zur Verfügung, in Arbeitsgruppen konnten sich die Teilnehmer zum Schluss noch einbringen. Man kann gespannt sein, welches Konzept nun erarbeitet wird, denn auch das Publikum in Silz ortete „große Mobilitätsdefizite“.