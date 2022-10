„Österreich politisch zerrissen“

Auch die ÖVP geriet in immer wildere Turbulenzen, ehe Sebastian Kurz eine „neue Konstellation“ - nämlich Türkis-Blau - zimmerte. Tja - und „politisch zerrissen“, das ist das Land 2022 vermutlich noch mehr als 2016. Nach dem, was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben, besteht kaum Hoffnung, dass sich das durch den heutigen Wahlgang ändern könnte.