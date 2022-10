Neuer Hofburg-Rekord: Fast eine Million Wahlkarten

Mehr Wahlkarteb in OÖ als in Wien

Stark gestiegen ist das Interesse an der Briefwahl danach in Zeiten der Corona-Pandemie, während der bisher allerdings keine bundesweite Wahl stattfand. Bei der Wien-Wahl 2020 - wo die Möglichkeit der „sicheren“ Stimmabgabe per Briefwahl sehr beworben wurde - wurden etwa 380.000 Wahlkarten ausgestellt. Für die jetzige Bundespräsidentenkür gibt es 200.131 Wiener Wahlkarten. Noch etwas mehr - 201.859 - sind es in Oberösterreich. Im an Wahlberechtigten größten Bundesland, Niederösterreich, wurden hingegen „nur“ 151.046 Wahlkarten gewünscht.