Graumohn: Ein Stück Waldviertel im Burgenland

Erlös gering

Die Ausbeute ging anfangs an Handelsfirmen, ehe sich immer mehr Passanten am Blütenmeer im Frühjahr ergötzten und den Toblers vorschlugen, den Graumohn doch für Direktabnehmer ab Hof zu produzieren. Gesagt, getan – nun ist die Ernte eingefahren, und die Kunden geben sich am Bauernhof die Klinke in die Hand, um die Spezialität zu ergattern. „Es war ein schwieriges Jahr“, sagt Andrea Tobler, „durch die Trockenheit ist der Erlös eher gering ausgefallen.“