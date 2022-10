Illegale Müllverbrennung war Bedrohung für Wald

Ein bisher Unbekannter hatte jedenfalls in Schenkenfelden, genauer gesagt in Vorderkönigsschlag, auf einem Feldweg in unmittelbarer Nähe zu einem Wald Müll in einer Blechtonne verbrannt. Als ein Zeuge hier vorbeifuhr, gab der Umweltsünder Fersengeld und der Zeuge verlor ihn in der Dunkelheit aus den Augen.