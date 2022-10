Analyse als Liebeserklärung ans Burgenland

Die tiefgründigen Interviews, Essays und gelungene fotografische Porträts ergeben ein faszinierendes Gesamtwerk, dass im Echomedia-Verlag erschienen ist. Präsentiert wird das neue Buch am Donnerstag ab 19 Uhr in der Orangerie im Schlosspark Eisenstadt. Anmeldungen erfolgen per E-Mail: buchverlag@echo.at