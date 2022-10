Selenskyj auf den Spuren von Winston Churchill

Selenskyj stand im Ruf eines Leichtgewichts

In der Ukraine war am 20. Mai 2019 ein Mann an die Macht gekommen, der zwar ein Jus-Studium hinter sich hatte, aber als Komiker Karriere gemacht hatte. Der Präsidentschaftssieg war das Produkt seiner Schauspielerpopularität. Wolodymyr Selenskyj eilte der Ruf voraus, ein Leichtgewicht an der langen Leine eines Oligarchen zu sein. Überhaupt hatte das Land als Tummelplatz der Oligarchen keinen guten Ruf. Als es in diesem Frühjahr durch den russischen Truppenaufmarsch brenzlig wurde, standen der Präsident und sein Land ganz alleine da. Die NATO gab die Ukraine für verloren, die USA boten Selenskyj & Co. schon die Evakuierung an.