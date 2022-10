Ukraine-Krieg erzürnt zunehmend Russlands Elite

Auch nach Monaten ist im Ukraine-Krieg kein Ende in Sicht. Ein Umstand, der Russlands Elite zunehmend erzürnt. Der russische Präsident Wladimir Putin, der am Freitag seinen 70. Geburtstag feierte, verspürt ungeahnten Gegenwind im Land. Grund zum Feiern gibt es derzeit im Kreml nicht, denn für Russlands Armee läuft es in der Ukraine weiterhin schlecht ...