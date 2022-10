Zebrastreifen beschmiert: Überführt Kamera Täter?

„Täter sollten sich besser bei mir melden“

„So was Idiotisches“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Er hat keinerlei Verständnis für den Vandalenakt: „Hallein ist eine offene und tolerante Stadt - darauf bin ich stolz.“ Er werde den Vorfall selbstredend anzeigen. Und: Im Zuge der Bauarbeiten an der Brücke hat man eine Kamera in unmittelbarer Nähe des Tatorts montiert. „Der oder die Täter sollten sich besser bei mir melden“, sagt der Stadtchef. In den kommenden Tagen will die Gemeinde den bunten Zebrastreifen reinigen oder erneuern lassen.