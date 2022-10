Syrien: US-Armee tötete hochrangige IS-Mitglieder

Die US-Armee hat bei einer Luftlandeoperation und einem Luftangriff im Norden Syriens mehrere hochrangige Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Unter ihnen sei auch ein stellvertretender IS-Führer, teilte das US-Zentralkommando in der Nacht auf Freitag mit. Der Schlag gegen die IS-Mitglieder gelang demnach in zwei verschiedenen Operationen am Donnerstag.