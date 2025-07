Wie es wirklich um unsere Wirtschaft steht

Viele gehen in Pension

„Alles in allem ist die Arbeitsmarktlage trotz langanhaltender Rezession robust“, schreibt das IHS-Institut zum Job-Markt. Die Arbeitslosenquote ist zuletzt gestiegen, laut den Prognosen soll sie aber wieder sinken. Bis zum Jahr 2029 soll die Arbeitslosenquote bei 6,2 Prozent liegen – aktuell sind es 6,8 Prozent. Die Beschäftigungsquote soll ebenfalls leicht steigen. Das liegt auch daran, dass viele Menschen in Pension gehen und sich aus dem Arbeitsmarkt verabschieden.