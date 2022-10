Expertenrunde: Wahl schon am Sonntag entschieden

Heißt: Van der Bellen dürfte schon am Sonntag mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, keiner der sechs Herausforderer könne ihm gefährlich werden. Im Verfolger-Feld werde der von der FPÖ nominierte Walter Rosenkranz am besten abschneiden. „Auch wenn es für die FPÖ wohl enttäuschend ist, dass Rosenkranz schlechter liegen dürfte als die derzeit für die Partei ausgewiesenen Umfragen“, so Herrmann, der dies auf die starke Konkurrenz im „Mitte-Rechts-Lager“ zurückführt.