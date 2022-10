Hart ins Gericht | Harte Schule

Ja, er ist eine echte Legende: Reinhold Messner ist einer der berühmtesten noch lebenden Bergsteiger. Der Südtiroler hat vor 44 Jahren gemeinsam mit dem Nordtiroler Peter Habeler erstmals den Gipfel des Mount Everest ohne Sauerstoff bezwungen. Er hat seine Popularität seither auch dafür genützt, manch wichtige Gedanken einer breiten Masse zu vermitteln. Nicht selten polarisierten seine Aussagen. Das tun seine neuesten Meldungen, die er in einem Buch versammelt, über das wir heute in der „Krone“ berichten, nun ganz besonders: Denn da geht er hart mit der „Fridays for Future“-Generation ins Gericht. Wirft den jungen Leuten vor, dass ihre Proteste nachhaltig gar nichts nützten. Sie seien in jenem Wohlstand großgeworden, der erst durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen ermöglicht wurde. Er geht dabei nicht nur auf „Fridays“-Ikone Greta Thunberg los, sondern gleich auf die Jugend in Summe. Er lasse sich von dieser Generation nicht nachsagen, „dass wir die Erde mutwillig zerstört haben“. Ihn plage kein Schuldgefühl. Immer wieder kommt er darauf zurück, dass seiner Generation vorgeworfen werde, hemmungslos mit Ressourcen umgegangen zu sein. Und er wirft im Gegenzug den jungen Leuten vor: „Sie lassen untertags das Licht brennen, angebissene Brote oder Äpfel bleiben auf dem Küchentisch liegen, kein Bock auf Mülltrennung.“ Ja, so schlimm sind sie, die Jungen - zumindest in den Augen dieser Verkörperung des „alten weißen Mannes“. Und was sagt dazu die Wiener „Fridays“-Aktivistin Lena Schilling? Die 21-Jährige weist im „Krone“-Interview zurück, dass man der Generation des 78-jährigen Ex-Bergsteigers einen Vorwurf mache. Im Gegenteil. Schilling: „Es gibt viele Menschen in seinem Alter, die an unserer Seite stehen.“ Sie wolle ihre Generation gar nicht rechtfertigen, aber: „ich finde es sehr schade, dass er offenbar die Verantwortung auf junge Menschen abschiebt.“ Ja, schade. Es wäre wirklich interessant, auf das zurückzukommen, was sich die junge Aktivistin wünscht: Eine kritische direkte Auseinandersetzung mit der Bergsteiger-Legende.