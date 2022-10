Heeresbudget: Hohe Erwartung nur zum Teil erfüllt

Erst 2026 würde man sich laut Budgetfahrplan über die 1%-Grenze bewegen - und bei rund 4,7 Milliarden Euro im Jahr landen. Das ist später als zunächst erhofft, und weit entfernt von den 1,5 Prozent, die bereits für das Jahr darauf geplant wären. „Das Ganze mit einem variablen BIP-Anteil nach außen zu kommunizieren, war von Anfang an nicht ideal“, so ein in die Verhandlungen involvierter Politiker zur „Krone“. Es seien zu hohe Erwartungen geschürt worden. Auch ein angekündigter 10-Milliarden-„Sondertopf“ ist nun nicht ausgewiesen, er sei „im normalen Budget aufgegangen“.