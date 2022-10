U-Ausschuss: Inserate unter Köstinger im Fokus

„Soweit ich mich erinnern kann“, betonte der Kanzlersprecher, habe er von Köstinger keine Aufträge erhalten, in gewissen Medien bevorzugt zu inserieren: „Möglich und denkbar ist aber, dass ich die Ministerin über die Kooperationen informiert habe.“ Dies sei aber immer nur oberflächlich erfolgt. Auch an Aufträge des Kabinettschefs könne er sich nicht erinnern. Gefragt nach einer möglichen „Message Control aus dem Kanzleramt“, meinte er, dass er darunter „professionelle Zusammenarbeit“ verstehe, also wann welche Kommunikationsschwerpunkte im politischen Alltag gesetzt werden sollen. Seiner Erinnerung nach habe es auch keine Aufträge vom Kanzleramt gegeben, Inserate in bestimmten Medien zu schalten.