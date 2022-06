„Bauernzeitung“-Inserate: ÖVP sieht Anpatzversuch

Die „Krone“ berichtete über Chats, ausgewertet von der WKStA. Demnach habe Totschnig am 12. November 2018 Schmid um Rückruf gebeten. „Zum Thema Bauernzeitung.“ Schmid verwies auf einen anderen Beamten. Die Ermittler halten fest: „Noch am gleichen Tag bedankt sich Totschnig: ,Vielen Dank!! Hat geklappt!!’“ 17 Tage später schaltet das BMF zum ersten Mal überhaupt in der „Bauernzeitung“.