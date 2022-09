Kurz kehrt auf politische Bühne zurück

„Wir fragen uns, was die ÖVP sich dabei gedacht hat, als Kurz gemeinsam mit Putin darüber wachte, dass die OMV uns bis 2040 an russisches Gas gekettet hat. War das nur, wie so oft, völliges Unvermögen – oder ging es doch um die Interessen der Parteifreunde und der Spender?“, so Krisper. Auch die Inseratenvergabe in seiner Kanzlerzeit will die pinke Abgeordnete untersuchen. „Hier wurde viel Geld verprasst.“