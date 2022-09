Wallentin: „EU hat die eigenen Bürger vergessen“

Krisen „Folgen falscher Politik“

Dem „Asyl-Chaos“ widmet er ebenfalls ein eigenes Kapitel: „Österreich hat die zweithöchste Pro-Kopf-Quote an Asylwerbern in der EU. Unsere großzügigen Sozialleistungen wirken wie ein Magnet. Allein in Afrika wollen bis zu 790 Millionen Menschen auswandern. Die für heuer prognostizierten 70.000 Asylwerber in Österreich kosten den Staat 1,25 Milliarden Euro pro Jahr! Die fast 90.000 Ukrainer heuer nicht miteingerechnet. Jeder, der es irgendwie nach Österreich schafft, braucht nur einen Asylantrag zu stellen, erhält volle Grundversorgung samt Zuschüssen, Krankenversicherung ohne Selbstbehalt und auch noch 500 Euro Klimabonus.“ Dringend brauche es daher auch bei uns eine rechtliche Anpassung gemäß §18 des deutschen Asylgesetzes, der besagt, dass ein Asylantrag nicht angenommen werden darf, wenn die Person aus einem sicheren Drittstaat eingereist ist. „Dies wäre grundrechtskonform“, so Wallentin.