Idealer Präsident? Eine eierlegende Wollmilchsau

In Zeiten multipler Krisen, in denen wir leben, sei für viele Menschen wichtig, dass das Bedürfnis von Sicherheit und Stabilität befriedigt wird. „Das kann man speziell bei Diskussionen mitverfolgen. Menschen, die eloquent und schlagfertig kontern können, finden wir oft im ersten Moment sympathisch. Wir bewundern aber auch Menschen, wenn sie in Konfliktsituationen und bei scharfen Diskussionen Ruhe bewahren“, so Eisserer.