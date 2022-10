Tassilo Wallentin ließ seine Fans warten

Siegfried Brugger macht kein Geheimnis daraus, wem er bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober seine Stimme geben wird. „Tassilo Wallentin wäre der absolut Richtige“, sagt der Salzburger. Er hat Schokotaler mit einem Foto des Juristen anfertigen lassen. Mit den Süßigkeiten im Gepäck machte sich Brugger am Freitag in die Salzburger Altstadt auf. Neo-Politiker Wallentin präsentierte in der Buchhandlung Höllrigl sein neues Buch „Hier und Jetzt“. Eine Handvoll Unterstützer nutzten die Chance, um sich das Werk von Wallentin signieren zu lassen. „Jeder Österreicher sollte das Buch lesen. Wallentin zeigt Missstände auf und präsentiert die Lösungen“, sagt Brugger.