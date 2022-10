„Nach dem Dreh rasierte ich mir die Haare ab“

Tun sie’s oder tun sie’s nicht? Eine der wichtigsten Fragen für die Fans von „Babylon Berlin“ bleibt auch in der neuen Staffel: Werden Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) und seine Kollegin Charlotte Ritter endlich ein Paar? Das wird hier natürlich nicht verraten, doch fix ist, dass Hauptdarstellerin Liv Lisa Fries in den sechs Jahren seit Start der Serie ihre Figur immer weiterentwickelt hat: „Charlotte öffnet sich in den neuen Folgen stärker, sie wird verletzlicher und lässt emotionale Nähe zu“, so Fries im Interview mit der „Krone“ im Rahmen der Premiere in Berlin.