Seilbahner wollen auf Nachhaltigkeit setzen

Gratis Öffitickets und E-Ladestationen

Lang ist die Liste der Errungenschaften, die die Betriebe in Sachen ökologische Nachhaltigkeit vorzuweisen haben. In Lech etwa sind die Betriebe an das Bioheizmassewerk angeschlossen, in Damüls gibt es Photovoltaikanlagen auf den Liften. Die Dornbirner erstatten bei Anreise mit dem Bus aufs Bödele das Ticket hierfür zurück, an der Talstation der Valisera Bahn (Silvretta Montafon) befindet sich die größte E-Ladegarage Vorarlbergs. Nicht zuletzt spiele auch die soziale Nachhaltigkeit in den Talschaften eine große Rolle. „Hier reicht das Angebot von Mitarbeiterwohnungen bis zum kostenfreien Mittagessen“, erläuterte Tagwerker.