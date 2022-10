Der Heizschwammerl-Appell ist „maximal daneben“

Schweinsbraten, Kraut und Knödel - mit dem traditionellen „Liachtbratlmontag“ hält die Energie AG die Tradition hoch, die früher von den Werkstätten-Leitern gelebt wurde. Diese spendierten ihren Mitarbeitern einen Braten, wenn das erste Mal im Herbst künstliches Licht zur Arbeit verwendet wurde. An diesem Brauchtum lässt der Energieversorger mit Sitz in Linz nach wie vor auch die Mitarbeiter in der Zentrale teilhaben.