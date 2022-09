„Wir entscheiden selbst, wo wir für Gäste heizen“

Das angedachte Verbot von Heizstrahlern in Schanigärten sorgt bei den oberösterreichischen Gastronomen für teils heftige Reaktionen. Nicht, dass sich die Wirte gegen das Energiesparen wehren, aber ein gesetzliches Verbot will keiner. Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger: „Es braucht keine gesetzlichen Regelungen und Verbote. Gastwirte müssen derzeit bei den explodierenden Energiekosten auf jeden Cent schauen. Deshalb wird sich jeder ganz genau überlegen – schalte ich ein Heizschwammerl ein oder schalte ich es nicht ein, und wann schalte ich es wieder aus? Alles andere ist Bevormundungspolitik. Ich glaube nicht, dass diese Frage in Summe etwas dazu beiträgt, ob wir in Zukunft genügend Energie haben werden.“ Sein Ziel sei, dass sich die Gäste bei ihm wohlfühlen: „Jahrelang haben wir die Gäste nach draußen gedrängt. Zuerst wegen des Rauchverbots, dann wegen der Pandemie.“ Die Heizstrahler seien ein Beitrag, den Gästen den Aufenthalt draußen schmackhaft zu machen.