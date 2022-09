Heizschwammerl und Schaufenster

Wenn da jetzt der „Energiekostenzuschuss“ (schon wieder so ein Wort-Ungetüm) kommt, ist das für manche Firmen Sauerstoff gerade noch zur rechten Zeit, für andere ist es wohl zu spät. Aber besser so als gar nicht, meinen manche und da haben sie nicht unrecht. Auch wenn die geplanten 1,3 Milliarden für diese Hilfe unheimlich viel Geld sind: Ich halte es für wahrscheinlich, dass das in etlichen Fällen nicht reichen wird. Was dann? Jobs, die verloren gehen, kommen nicht wieder.