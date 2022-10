Stechen verloren: Psychologe lobt Strakas Analyse

Bernd Wiesberger verlor auf der European Tour seine ersten drei (2011 in Gleneagles, 2014 in Atzenbrugg und 2015 in Newcastle), ehe er 2017 in Shenzhen und 2019 in Aberdeen in der Verlängerung triumphierte. Matthias Schwab bestritt sein bisher einziges Stechen 2019 bei den Turkish Open in Antalya gegen fünf andere Spieler, ließ vier Profis hinter sich, unterlag schließlich nach einem Drama Tyrell Hatton.