„Mini“Herbst-Rallye mit den Oldies am 8. Oktober

Drei Jahre war komplett Pause, heuer bringen die Organisatoren die Oldtimer Rallye in einer abgespeckten Version wieder auf die Straße. „Dreimal mussten wir wegen Corona absagen, am 8. Oktober ist es endlich wieder so weit und wir laden zur MINI Vredestein Pannonia-Historic 2022“, freut sich der Präsident des Veranstalter Clubs PCCC Pannonia Classic Car Club, Hannes Reichetzeder. Statt wie normal drei wird sie nur einen Tag dauern und bis auf einen kleinen Abstecher nach Bruck an der Leitha ausschließlich im Burgenland stattfinden.