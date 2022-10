So schön zeigt sich der goldene Herbst in Kärnten

Herbstimpressionen unserer Leser

Wie etwa Thomas Schulz aus Althofen. Er machte ein Bild von den bunten Äckern des Krappfelds - und zwar aus der Vogelperspektive. Mystische Momente am Morgen konnte Arnulf Raunig aus Pubersdorf mit seiner Kamera bei einem Spaziergang entlang des Metnitzstrandes am Wörthersee einfangen. Und im Herbst wird’s auch still um die Kärntner Seen - so betitelt „Krone“-Leserin Herta Odebrecht aus Klagenfurt ihre Aufnahme vom Keutschacher See. Herbstimpressionen haben uns auch aus dem Mölltal von Karin Kröll erreicht. Da versteckt sich wohl jemand in einem frischen Laubhaufen.