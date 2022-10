Die „Krone“ sucht die schönsten Herbstfotos

Kulinarischer Herbst und kulinarische Nächte

Der Kulinarische Herbstreigen am Millstätter See dauert bis 2. November. In Buschenschenken und Weinstuben werden Maroni gebraten. Auf Seeterrassen kann Wein genossen werden. Auch schmackhafte Slow-Food-Schmankerl und Most werden aufgetischt.