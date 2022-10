Feldhofer zum 5:0: „War schon ein Ausrufezeichen“

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Trainer): „Ich freue mich gleich wie die Spieler. Es war alles andere als einfach, aus so einer Negativspirale rauszukommen, mit so einem Ergebnis ist das schon ein Ausrufezeichen. Wir brauchen aber nicht träumen und jetzt sagen wir sind die Allerbesten. Mir hat die Passivität in den ersten 30 Minuten nicht gefallen, wir hatten da keine Kontrolle, das war nicht schön anzusehen. Deshalb habe ich dann auch das System umgestellt, was dann gut funktioniert hat. Je länger das Spiel gedauert hat, umso sicherer sind wir geworden und umso besser hat es mir gefallen. Was die Effizienz betrifft, waren wir heute echt gut, es ist super, dass fast alle Offensivspieler getroffen haben.“