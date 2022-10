WSG Tirol gegen SK Rapid Wien ab 17 Uhr LIVE

Dieser hatte mit dem überraschenden Punktgewinn in Wals-Siezenheim noch einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Weitere Ergebnisse werden nun aber gefordert, wie auch der 42-Jährige weiß. „Gefühlt war jedes Spiel für mich ein Endspiel, jetzt wollen wir dranbleiben und den nächsten positiven Schritt setzen.“ Dass man wie in der Vergangenheit nach ein, zwei guten Spielen wieder komplett nachlasse, dürfe nicht mehr passieren. „Wir wollen uns weiterentwickeln und auch besser spielen“, so Feldhofer. Anknüpfen will sein Team an den Auftritt in Salzburg. „Die Mentalität und Herangehensweise will ich dieses Mal auch wieder sehen.“ Überzeugung in die eigenen Stärken, richtige Positionierung und der Wille, Extrameter zu gehen, seien wichtige Faktoren.